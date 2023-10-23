تقرير أممي: ارتفاع عنف المستوطنين ضد سكان الضفة الغربية

أكد تقرير أممي، اليوم الاثنين، أن عنف المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية شهد ارتفاعًا غير مسبوق، خاصة في المجتمعات الفلسطينية القريبة من المستوطنات الإسرائيلية.

وبحسب التقرير، سجل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، 113 هجومًا شنَّه المستوطنون ضد الفلسطينيين منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول.

وأدت هذه الهجمات، إلى وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات، بما في ذلك بعض الهجمات التي شاركت فيها القوات الإسرائيلية.

وفي الـ21 من أكتوبر/تشرين الأول، هاجم مستوطنون مسلحون من بؤرة "ميتريم" الاستيطانية، عائلات فلسطينية في تجمّع "خربة الرثيم" الرعوي في الخليل، حيث قاموا بتخريب مبنى سكني وملجأ للحيوانات ولوحة شمسية.

ونتيجة لذلك، هربت عائلة فلسطينية مكونة من 16 فردًا، بينهم 8 أطفال، من المنطقة بعد أن هددهم مستوطنون بالسلاح.