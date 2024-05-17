حزب الله يهاجم هدفًا إسرائيليًّا بسلاح جديد.. فما هو؟ (فيديو)

قال موقع "واللا" الإخباري العبري، اليوم الجمعة، إن ميليشيا "حزب الله" استخدمت سلاحًا جديدًا ضد إسرائيل للمرة الأولى منذ بدء موجة التصعيد الدائر منذُ 7 أشهر.

وذكر الموقع أن مقطع فيديو نشرته الميليشيا اللبنانية أظهر استخدام طائرة مسيرة، يمكنها إطلاق صواريخ.

فيما كانت الأهداف، التي ضربها "حزب الله" شمالي إسرائيل حتى الآن، باستخدام المسيرات، كانت بواسطة مسيرات انتحارية.

والهجوم الذي شنته الميليشيا اللبنانية استهدف موقعًا عسكريًّا في بلدة "المطلة" الواقعة شمال إسرائيل، على مسافة 6 كيلومترات من الحدود مع جنوب لبنان.

وظهر في مقطع فيديو بثه "حزب الله" مسيرة وقد وجهها مشغلوها باتجاه موقع عسكري، قبل أن تطلق صاروخين صوب الهدف.