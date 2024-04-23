بعد هجومين جديدين.. واشنطن تدعو بغداد لحماية القوات الأمريكية

دعا الجيش الأمريكي الحكومة العراقية، الثلاثاء، إلى اتخاذ خطوات لحماية القوات الأمريكية في كل من العراق وسوريا، بعد هجومين فاشلين شنهما مسلحون متحالفون مع إيران، الاثنين.

وبحسب "رويترز"، قال الميجر جنرال في القوات الجوية، باتريك رايدر، إن "هذه الهجمات تعرض جنود التحالف والجنود العراقيين للخطر. ندعو حكومة العراق إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة القوات الأمريكية في العراق وسوريا من هجمات هذه الجماعات".

وأضاف رايدر أنه "إذا استمرت هذه الهجمات فلن نتردد في الدفاع عن قواتنا كما فعلنا في الماضي".