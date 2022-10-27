رئيس الوزراء الأردني يجري تعديلا خامسا على حكومته

أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة تعديلا خامسا على حكومته اليوم الخميس، حيث شمل التعديل إجراء تنقلات بين الوزراء ودخول أسماء جديدة ودمج وتغيير أسماء بعض الوزارات.

وبموجب التعديل تم تعيين ناصر الشريدة، نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لتحديث القطاع العام.

وتم تعيين وجيه عزايزة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية، وأحمد ماهر أبو السمن وزيرا للأشغال العامة والإسكان والنقل.

ونص التغيير على تعيين عزمي محافظة وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

وشغل يوسف الشمالي في التعديل الوزاري الجديد منصب وزير للصناعة والتجارة والتموين ووزير للعمل، فيما حل فيصل الشبول وزيرا للاتصال الحكومي.

وفاء بني مصطفى وزيرة للتنمية الاجتماعية، وخلود السقاف، وزيرة للاستثمار، ونانسي نمروقة وزيرة دولة للشؤون القانونية، وزينة طوقان وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية بحضور رئيس الوزراء.