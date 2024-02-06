سفينة بريطانية تتعرض لأضرار بعد هجوم لميليشيا الحوثي

تعرضت سفينة شحن بريطانية لحادث أصابها بالضرر وذلك بعدما هاجمتها طائرة مسيّرة دون طيار قبالة سواحل الحديدة اليمنية.

وقالت شركة "أمبري" إن سفينة شحن بريطانية ترفع علم بربادوس تعرضت لأضرار مادية من طائرة مسيرة وهي على بعد 57 ميلاً بحرياً غربي الحديدة اليمنية.

وأوضحت الشركة أن السفينة تعرضت لأضرار طفيفة على جانبها المقابل لميناء الحديدة ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

من جهتها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء عن حادث وقع على بعد 57 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة اليمنية. وأضافت أن السلطات تجري تحقيقاً.