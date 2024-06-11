اليمن.. "الانتقالي الجنوبي" يوجه "تحذيرا نادرا" للحكومة

جدد المجلس الانتقالي الجنوبي، بجنوب اليمن، اليوم الثلاثاء، تحذيره بفضّ الشراكة مع الحكومة المعترف بها دوليًا، في حال "تلكئها" في خوض المعركة الاقتصادية ضد ميليشيا الحوثي.

جاء ذلك في اجتماع الهيئة الرئاسية للانتقالي الجنوبي الدوري، المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي في البلاد، رئيس الانتقالي الجنوبي، وبحضور ممثلي المجلس الانتقالي في الحكومة اليمنية.

وقالت رئاسية المجلس الانتقالي الجنوبي، إن "تلكؤ الحكومة اليمنية في خوض المعركة الاقتصادية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية، لن يكون مرفوضًا فقط، بل سيمثّل ضربة حقيقية للشراكة القائمة"، طبقًا لما نقله الموقع الرسمي للانتقالي الجنوبي.

ودعت الهيئة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، إلى "سرعة إنفاذ قرارات البنك المركزي عدن، والقرارات الوزارية الأخيرة في الجانب الاقتصادي، واستكمال نقل مؤسسات وأجهزة الدولة إلى العاصمة عدن".