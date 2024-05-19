بعد الاشتباكات.. اتفاق على خطة أمنية يعيد الهدوء إلى الزاوية الليبية

عاد الهدوء إلى مدينة الزاوية الليبية، بعد التوصل إلى اتفاق على خطة أمنية للقبض على المتورطين في الاشتباكات التي شهدتها المدينة، أمس، بين مجموعات مسلحة، وأوقعت قتيلا وعددا من الجرحى.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس أعيان الزاوية جمعة الجيلاني، إن المشاكل التي اندلعت بين الطرفين المسلحين انتهت، بعد أن جرى التواصل مع جهات أمنية لاحتواء الوضع، وإنهاء التصادمات والمشاكل، وفق قوله.

وأضاف الجيلاني في تصريح لتلفزيون "ليبيا الأحرار" أنّ طرفي النزاع اتفقا على التهدئة ووقف القتال، مشيرا إلى أن هناك ترتيبات واجتماعات جرت بين جهات أمنية وعسكرية تتبع منطقة الساحل الغربي، وجهات تتبع مديرية الزاوية، وتم خلالها الاتفاق على أن يتم القبض على الأشخاص المتسببين في اندلاع الاشتباكات والمذكورة أسماؤهم في المحاضر الأمنية والتحقيق معهم.

وأكد أن من تثبت إدانته سيتم توقيفه والحكم عليه، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا على إنهاء القتال على أن تتولى مديرية أمن الزاوية خلال اليومين المقبلين تكثيف حملاتها، من أجل القبض على المتهمين في عدة قضايا ولا سيما قضايا القتل التي تشهدها المدينة بشكل متواتر.