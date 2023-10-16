تحدث مع الأسد ورئيسي.. بوتين يؤكد ضرورة إيصال مساعدات عاجلة لغزة

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره السوري بشارالأسد مكالمة هاتفية، أكدا خلالها ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف القصف الإسرائيلي على القطاع.

وجاء في بيان الرئاسة السورية "الرئيسان الأسد وبوتين أجريا محادثة هاتفية ناقشا خلالها سبل إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وشددا على ضرورة توصيل المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين في القطاع".

وأضاف البيان أن بوتين والأسد “أشارا إلى ضرورة وقف القصف الإسرائيلي لغزة وتهجير سكانها”.