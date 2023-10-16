تحدث مع الأسد ورئيسي.. بوتين يؤكد ضرورة إيصال مساعدات عاجلة لغزة
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره السوري بشارالأسد مكالمة هاتفية، أكدا خلالها ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف القصف الإسرائيلي على القطاع.
وجاء في بيان الرئاسة السورية "الرئيسان الأسد وبوتين أجريا محادثة هاتفية ناقشا خلالها سبل إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وشددا على ضرورة توصيل المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين في القطاع".
وأضاف البيان أن بوتين والأسد “أشارا إلى ضرورة وقف القصف الإسرائيلي لغزة وتهجير سكانها”.
من جهته قال مساعد الرئيس الروسي في الشؤون الدولية يوري أوشاكوف، إن الرئيس بوتين تحدث مع رئيسي سوريا وإيران، وسيتحدث هاتفيًّا مع رئيس مصر وفلسطين، وكذلك رئيس وزراء إسرائيل.
وقال أوشاكوف: "لدينا اليوم، اذا صح القول فرصة قوية.. خمس محادثات هاتفية، وقد تحدث الرئيس بالفعل مع الرئيس السوري والرئيس الإيراني".
وأضاف مساعد الرئيس الروسي: "خلال النهار سيكون هناك المزيد من الاتصالات الهاتفية مع رؤساء مصر وفلسطين ورئيس الوزراء الإسرائيلي".
وتابع أوشاكوف موضحًا أن بوتين قبل السفر إلى الصين "سيجري محادثات مع الدول الرئيسة المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، وبحسب أوشاكوف فان بوتين يراقب عن كثب التصعيد غير المسبوق للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.