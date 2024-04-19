"خطير جدا".. من هو زعيم "كتيبة أجناد الخلافة" الذي اعتقلته تونس؟

بات محمود السلامي آخر زعيم لـ"كتيبة أجناد الخلافة" الموالية لتنظيم داعش، يسقط في أيدي الأجهزة الأمنية التونسية، بعد مقتل عدد من القيادات البارزة خلال السنوات الأخيرة.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، الخميس، القبض على السلامي المصنف بـ"خطير جدًا" خلال عملية أمنية في منطقة جبال القصرين، غربي البلاد.

ولا توجد معلومات متوفرة أو صورة تكشف هوية السلامي المعروف بـ"يوسف"، إلا أن الداخلية التونسية قالت إنه "التحق بالتنظيمات الإرهابية وشارك في عدة عمليات استهدفت التشكيلات الأمنية والعسكرية وعمليات سلب وترويع للمواطنين في المنطقة".