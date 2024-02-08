إسرائيل تغتال قيادياً بميليشيا حزب الله في جنوب لبنان (صور وفيديو)

شنّت طائرة مسيّرة إسرائيلية، اليوم الخميس، غارة استهدفت خلالها سيارة مدنية في مدينة النبطية بجنوب لبنان، كان يستقلها 3 أشخاص، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وقالت مصادر لبنانية، إن المستهدف هو عباس الدبس أحد قادة ميليشيا حزب الله ومسؤول منطقة في النبطية، موضحة أن شخصًا آخر قتل مع الدبس، فيما أصيب الثالث.

وتداول لبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصور تظهر سيارة تشتعل فيها النيران بعد تعرضها للقصف، فيما هرع مواطنون لمحاولة نجدة من كان بداخلها.