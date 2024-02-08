إسرائيل تغتال قيادياً بميليشيا حزب الله في جنوب لبنان (صور وفيديو)
شنّت طائرة مسيّرة إسرائيلية، اليوم الخميس، غارة استهدفت خلالها سيارة مدنية في مدينة النبطية بجنوب لبنان، كان يستقلها 3 أشخاص، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وقالت مصادر لبنانية، إن المستهدف هو عباس الدبس أحد قادة ميليشيا حزب الله ومسؤول منطقة في النبطية، موضحة أن شخصًا آخر قتل مع الدبس، فيما أصيب الثالث.
وتداول لبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصور تظهر سيارة تشتعل فيها النيران بعد تعرضها للقصف، فيما هرع مواطنون لمحاولة نجدة من كان بداخلها.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن "مسيّرة إسرائيلية نفذت قرابة الساعة 4:15 من بعد ظهر اليوم عدواناً جويًّا، حيث شنت غارة على سيارة مدنية".
وأوضحت الوكالة أنه جرى استهداف "سيارة من نوع (رانج هيونداي سوداء) عند تمثال الصباح على مدخل النبطية الشرقي، وأطلقت باتجاهها صاروخاً موجهاً؛ ما أدى إلى اشتعال النيران فيها".
بالتوازي مع ذلك، ذكرت الوكالة الوطنية أن "الطيران الحربي الاسرائيلي أغار على أطراف بلدة "الضهيرة"، لافتة إلى أن "صاروخاً اعتراضياً معادياً انفجر فوق سطح أحد المنازل في البلدة مخلفاً أضراراً جسيمة".
وقالت الوكالة كذلك إن "الطيران الحربي المعادي حلق بكثافة في أجواء القطاع الغربي"، فيما ذكرت مصادر لبنانية أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارتين إسرائيليتين على بلدة "كفركلا" جنوبي لبنان.
في المقابل، أعلنت ميليشيا حزب الله استهداف موقع "بركة ريشا" العسكري الإسرائيلي بصاروخيْ "بركان"، وثكنة "معاليه غولان" بصاروخيْ "فلق"، ومربض "الزاعورة" بالأسلحة الصاروخية، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في تلك المواقع.