وزير خارجية الإمارات يحذر من التصعيد الخطير في المنطقة

حذر وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان من التصعيد الخطير القائم في المنطقة، مشددا على ضرورة تكثيف المساعي من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

جاء ذلك خلال لقائه، في أبو ظبي الجمعة، عضو الكنيست الإسرائيلي، الدكتور منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وذكرت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة تتطلب إيجاد حلول عاجلة وفاعلة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع على نحو مكثف وآمن ودون عراقيل.

وأشار إلى أن "دولة الإمارات لديها التزام راسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته في الظروف كافة".

كما أكد أهمية الدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات بهدف تحقيق السلام الشامل القائم على أساس "حل الدولتين".

وأشار إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدام بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.