مصر: قصف كرم أبو سالم عطل مفاوضات التهدئة

تسبب قصف حماس لمنطقة كرم أبو سالم، أمس الأحد، في تعثر مفاوضات الهدنة، بحسب ما نقله موقع "القاهرة الإخبارية" عن مصدر مصري وصفه بأنه "رفيع المستوى".

وقال المصدر في تصريحه للموقع، اليوم الإثنين، إن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف المصدر أن معبر رفح يعمل بشكل طبيعي، مؤكدا استمرار حركة دخول الأفراد والمساعدات.

وأشار الموقع إلى تصريح قيادي في حركة حماس بأن القرار الإسرائيلي ببدء إجلاء السكان من رفح سيؤدي إلى تعليق المفاوضات بشأن المحتجزين.

وأضاف القيادي أن أمر الإخلاء الإسرائيلي من رفح "تطور خطير وسيكون له تداعياته"، محملا المسؤولية لكل من إسرائيل والإدارة الأمريكية.