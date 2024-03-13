واشنطن: استهداف المدمرة "لابون" في البحر الأحمر بصاروخ حوثي

أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، استهداف المدمرة "لابون" في البحر الأحمر بواسطة صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي من داخل اليمن.

وقالت القيادة في بيان لها: "أطلق الحوثيون الإرهابيون صاروخاً باليستياً قصير المدى من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه المدمرة الأمريكية (يو إس إٍ لابون" في البحر الأحمر".

وأضافت: "الصاروخ لم يصب المدمرة ولم يبلغ عن وقوع أية إصابات".

وأكدت أن القوات الأمريكية وسفينة تابعة للتحالف تمكنت من إسقاط طائرتين بدون طيار تم إطلاقهما من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.