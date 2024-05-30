الجيش الإسرائيلي: حماس تحتجز جنودنا في رفح (فيديو)

وحول محور فيلادلفيا، الذي سيطر عليه الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، قال هاغاري إن الجيش تمكن من السيطرة عسكريًّا على المحور وإن العملية "تتم طبقًا لمعلومات استخباراتية دقيقة".

وأضاف "نستخدم ذخيرة دقيقة.. نعمل على تفكيك حماس في رفح"، متهمًا الحركة بتحويل المحور إلى "مرتع للإرهاب".

وقال أيضًا "إن القوات الإسرائيلية عثرت على العشرات من منصات إطلاق الصواريخ نحو الداخل الإسرائيلي بقرب الحدود مع مصر، وإن الجيش قضى على نحو 300 مسلح من حماس في رفح".