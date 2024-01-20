غزة.. مأساة النزوح تفاقم معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة

وأضاف: "الموت أفضل بالنسبة لي ولأبنائي من الحياة التي نضطر لمواجهتها يوميًّا بسبب النزوح، فليس لدي القدرة على توفير احتياجاتهم الشخصية والطبية، علاوة على انعدام النظافة العامة وعدم توفر الحد الأدنى منها".

وتابع: "المؤسسات المختصة بذوي الإعاقة أوقفت عملها منذ بداية الحرب على غزة، وطالبتُ جميع الجهات الإغاثية بتوفير الحد الأدنى لأبنائي من الدواء والأدوات الشخصية والنظافة؛ إلا أنني لم أحصل على أي شيء".

وأكد أبو عودة، أن "توقف المؤسسات الخاصة بذوي الإعاقة عن العمل كان السبب الرئيسي في توقف الخدمات الخاصة بهذه الفئة"، قائلاً: "لا يوجد حاليًّا أي مراكز خاصة بذوي الإعاقة تزورنا في مراكز الإيواء، وهذا الأمر يُصعب علينا مهمة الاعتناء بهم".

الحرب أوقفت رحلة العلاج

فصل آخر من معاناة ذوي الإعاقة في قصة الطفل يزن الشرقاوي، الذي يعاني من إعاقة "الصلب المشقوق"؛ الأمر الذي تسبب له بشلل كامل، فيما أوقفت الحرب الإسرائيلية على غزة رحلة علاجه بالمستشفيات الخاصة.

وأوضحت الشرقاوي، أن "الحرب تسببت بتأخير عمليات جراحية طارئة كان يحتاجها طفلها، وكانت من الممكن أن تؤدي لتحسن حالته الصحية"، لافتاً إلى أنه ومنذ أكثر من شهرين لا يتوفر العلاج والحفاظات الطبية الخاصة به.