النمسا تنضم للدول الداعمة لمقترح المغرب بخصوص الحكم الذاتي في الصحراء الغربية

وأضاف نيهامر الذي يجري زيارة رسمية للمغرب يومي 27 و28 فبراير/شباط، أن "بلاده تدعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا لمواصلة العملية السياسية الهادفة إلى تحقيق حل عادل ودائم وسياسي ومقبول لدى الأطراف وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".

وانضمت النمسا إلى عدد متزايد من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية في التعبير عن دعمها لمقترح "الحكم الذاتي" الذي قدمه المغرب في 2007 ويقضي بمنح إقليم الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.