لماذا استخدمت أمريكا "بي1" في ضرباتها على العراق وسوريا؟

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تنفيذ غارات جوية في العراق وسوريا ضد ميليشيات تابعة لإيران، واستخدمت أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه.

وكشف مسؤول دفاعي أمريكي لشبكة "سي إن إن" أن قاذفة القنابل "بي-1" شاركت في الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية على أهداف في سوريا والعراق، الجمعة، كما ذكرت الشبكة أن المسؤولين الأمريكيين انتظروا قدوم الظروف الجوية الملائمة لتنفيذ الضربات تجنبًا لوقوع ضحايا أبرياء.

وقال مدير العمليات بهيئة الأركان المشتركة الأمريكية، دوغلاس سيمز، للصحفيين، الجمعة، إن أطقم القاذفات التي أقلعت من الولايات المتحدة نجحت في تنفيذ الرحلة من دون توقف.

وأضاف أن الولايات المتحدة "واثقة" من دقة ضرباتها على الأهداف، عازيًا ذلك إلى "قاذفات بي-1".