خبراء: اختطاف ميليشيا الحوثي سفينة "غالاكسي ليدر" يهدد بحرب إقليمية

حذّر خبراء من تداعيات لاختطاف ميليشيا الحوثي سفينة الشحن "غلاكسي ليدر" قد تؤثر مباشرة في حركة التجارة العالمية، وأن الأمر قد يتحول إلى "حرب إقليمية"، فيما توقع آخرون عدم تطوّر الأمر واحتواءه سريعًا عبر القنوات الدبلوماسية بين إيران وأمريكا.

جاء ذلك في تعليقات لـ "إرم نيوز" بعد إعلان ميليشيا الحوثي، أمس الأحد، احتجاز سفينة شحن قالت إنها إسرائيلية تدعى "غلاكسي ليدر"، جنوبي البحر الأحمر، واقتيادها إلى ميناء على الساحل الغربي لليمن، فيما اعتبرت إسرائيل واقعة اختطاف السفينة "حادثًا خطيرًا"، مشيرة إلى أن "السفينة ليست إسرائيلية".

رد التصعيد بالتصعيد

خبير الشؤون الدولية والاستراتيجية، عضو لجنة الجيوبوليتيك في الجمعية الدولية للعلوم السياسية، الدكتور أنس القصاص، قال إن الحادثة "تأتي في سياق رد التصعيد بالتصعيد جرّاء الحرب في غزة، خصوصًا أن الحوثيين هددوا بهذا الأمر في وقت سابق".

وفي أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، وما تبعه من قصف إسرائيلي متواصل على غزة، هدّد زعيم الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، بأن "قواته ستواصل الهجوم على تل أبيب، وقد تستهدف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

القصاص أشار إلى أن "إقبال الحوثيين على اختطاف السفينة جاء دون علم وتنسيق مع إيران التي لم تتدخل بنحو مباشر في صراع غزة".

وتوقع أن يؤدي احتجاز السفينة إلى إلحاق الضرر بمصلحة الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن "الأمن البحري مسألة مركبة ومعقدة، واستهدافها يجعل من الخسائر المصاحبة أكبر من الهدف المنشود، ما ينتج عنه مزيد من التشتيت والأضرار في الفترة المقبلة".