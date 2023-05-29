إصابة ابن شقيق وزير الداخلية الليبي بغارة للطيران المسيّر

أفادت مصادر ليبية اليوم الإثنين بسقوط قتيلين من خفر السواحل الليبي، إلى جانب وقوع عدة إصابات، من بينها ابن شقيق وزير الداخلية الليبي في الحكومة المكلفة، في غارة نفذتها طائرة مسيرة.

وذكر اللواء عصام أبوزريبة وزير الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أن هجوماً تعرضت له نقطة ميناء الماية أسفر عن فقدان رجلين من رجال إدارة خفر السواحل المنطقة الغربية.

وقال أبوزريبة في تغريدة عبر تويتر: "نعرب عن أسفنا الشديد للهجوم الذي تعرضت له نقطة ميناء المايه اليوم، والذي أسفر عن فقدان رجلان من رجال إدارة خفر السواحل المنطقة الغربية. ونعزي أنفسنا وأسر الضحايا في هذا المصاب الأليم".