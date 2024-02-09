الانقسام السياسي يُغذي فوضى الميليشيات في ليبيا

تغذي الاتهامات بين الأطراف السياسية الليبية، بالوقوف وراء عمليات اختطاف أو إخفاء قسري، فوضى الميليشيات في ليبيا، والتي لا تجد رادعاً لها، في ظل انقسام المؤسستين الأمنية والعسكرية.

ومع انتشار واسع للميليشيات في المنطقة الغربية بليبيا، تتزايد عمليات القتل والتعذيب والاختطاف، ما يجعل هذه الميليشيات في قفص الاتهام، دون إخضاع قادتها أو غيرهم للمحاسبة.

وكانت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري كشفت، في بيان، عن هجوم مسلح واختطاف استهدف مديرها التنفيذي خالد التواتي ومرافقيه من أمام منزله في منطقة غوطة الشعال.

ولا يتوقف الأمر عند مثل هذه العمليات، حيث تستفيق مدن الغرب الليبي بشكل روتيني على أصوات إطلاق النار ودوي الانفجارات.

وقال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، إن "فوضى الميليشيات هي السبب الأساسي في كل الانقسامات التي تضرب ليبيا منذ عام 2011، ومن بينها الانقسام المؤسسي والسياسي".

وأضاف المرعاش لـ"إرم نيوز"، أن "النخب السياسية التي جاء بها الغرب للسلطة منذ 2011 ارتهنت لهذه الميليشيات، وأغدقت عليها الأموال حتى تجذرت، وأصبحت تسيطر على كل مؤسسات الدولة في طرابلس".

وبين أن "الاختطاف والتهديد والابتزاز أدوات تستخدمها الميليشيات مع الناشطين المناهضين لهيمنتها أو حتى فيما بينها للسيطرة على مناطق النفوذ في العاصمة أو غيرها، وكل ذلك يحدث علناً".