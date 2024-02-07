تقرير: الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي تضعف موقفه تجاه غزة

يرى مركز الإصلاح الأوروبي، أن الخلافات الداخلية بين دول الاتحاد، أضعفت موقفه تجاه الحرب التي يشهدها قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وقال المركز في تقرير على موقعه الإلكتروني، إن "الاتحاد ناضل من أجل تشكيل استجابة متماسكة للصراع بين إسرائيل وحماس، ومع ارتفاع عدد القتلى، حاولت الدول الأوروبية، بنجاح محدود، تسهيل المساعدات الإنسانية في غزة".

وأضاف الموقع أن "الأوروبيين لم يتمكنوا من فعل أبعد من ذلك؛ بسبب الانقسامات الداخلية حول قضايا مثل ما إذا كان يجب الدعوة إلى إنهاء دائم للقتال، أو كيفية دفع إسرائيل لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين".