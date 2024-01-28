تصفية الأونروا.. هل انبعثت الفكرة من جديد؟

يعيد تعليق التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) إلى الأذهان، موقف إدارة ترامب، عندما جمّدت مساعدة الولايات المتحدة السنوية، العام 2018، والبالغة 300 مليون دولار للوكالة الأممية.

أتى ذلك في سياق مطالبات إسرائيلية بإلغاء (الأونروا)، لكنّ واشنطن استأنفت تقديم التمويل ابتداءً من العام 2021، بعد انتخاب جو بايدن رئيسًا.

وبعد تقديم إسرائيل ما قالت إنه أدلة على تورط 12 من موظفي الوكالة بهجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت عدد من الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة، تعليق تمويلها، من جديد.

وفي سياق الأحداث، أعلن المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، الجمعة الماضية، أن "السلطات الإسرائيلية قدمت معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها" في هجوم حماس على إسرائيل.

عقاب جماعي

إزاء ذلك، انبعثت فكرة تعليق تمويل الوكالة الأممية من جديد، بعدما علّقت الولايات المتحدة (الجمعة الماضية)، تمويل الوكالة، تبعتها دول ممولة أخرى كبريطانيا، وأستراليا، وإيطاليا، وفنلندا، وكندا، وهولندا.

فيما يبدو أنه استباق لنتائج التحقيق، وإجراءات الأمم المتحدة، بهذا الخصوص، وفق المحلل السياسي الدكتور جمال الشلبي.

ذهب الشلبي، في حديث لـ"إرم نيوز"، إلى أنه من غير المناسب أن يعاقَب الشعب الفلسطيني بأكمله، سواء في غزة أو الضفة الغربية أو الخارج، بفعل لم يُثبت بعد، ولا يُمثل سوى 12 موظفًا في الأونروا، ربّما قاموا به.

ودعا الشلبي للانتظار حتى انتهاء نتائج التحقيق؛ للتأكد إن كان الموظفون قد تجاوزوا دورهم، فيتمّ إبعادهم، ومعاقبتهم جنائيًا، كما تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، أعلن، الجمعة، أن "السلطات الإسرائيلية قدمت معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها" في هجوم حماس على إسرائيل.