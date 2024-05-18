عبدالله البليلي.. مأساة شاب يمني طموح انتهى به الأمر منتحرا في أحد السجون

خنقت ظروف الحرب في اليمن طموحات الشاب عبدالله البليلي التي كانت تتضمن أن يصبح وزيرا للخارجية في بلاده، قبل أن ينتهي به الأمر "منتحرا" في السجن.

وكان الشاب غادر العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لقبضة ميليشيا الحوثي، نحو مدينة مأرب الخاضعة لسيطرة حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمون)، للحصول على جواز سفر صادر عن مناطق الحكومة الشرعية بهدف السفر خارج البلاد.

ولم تكن ظروف الرحلة التي قطعها قبل أسبوعين من صنعاء إلى مأرب، بواسطة حافلة للنقل الجماعي، اعتيادية؛ إذ ظل خلالها يحذّر عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" من وجود خطر يهدد حياته، واحتمالية وجود من يلاحقه ويتربص به، ونشر صورته مع الحافلة ورقمها.

كما كتب بلاغًا عبر صفحته إلى النائب العام والرأي العام، تحدث فيه عن إمكانية وجود قتلة داخل الحافلة، محمّلًا ميليشيا الحوثي واثنين من قياداتها وثلاثة من أقاربه، ذكرهم بالاسم، المسؤولية الكاملة عما قد يحدث له، ثم انقطعت تحديثات صفحته، وبقي مصيره مجهولًا لأيام.