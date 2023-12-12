"الصحة العالمية" تنتقد عمليات تفتيش القوافل الطبية في غزة

وكتب على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أنه تم إيقاف بعثة تقودها المنظمة للمستشفى الأهلي في غزة مرتين يوم السبت للتفتيش بينما كانت في طريقها إلى شمال غزة وخلال العودة، مضيفًا أنه تم احتجاز موظفين من الهلال الأحمر الفلسطيني في المرتين.

وتابع "نشعر بقلق بالغ إزاء عمليات التفتيش المطولة واحتجاز العاملين في مجال الصحة، إذ إن هذا يعرض حياة المرضى للخطر".