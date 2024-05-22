"الوقت غير مناسب".. ألمانيا وبريطانيا تكشفان موقفهما من دولة فلسطين

في أول تعليق على اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين، اليوم الأربعاء، رأت بريطانيا وألمانيا أن الوقت "غير مناسب" لهذا القرار الذي يحتاج إلى "حوار ومراجعة".

وقال وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت، إن هذا "الوقت غير مناسب" لبلاده للاعتراف بدولة فلسطين، لكنه أضاف أنهم سيبقون الملف قيد المراجعة على أن يُقبلوا على الخطوة ذاتها "عندما يخدم ذلك عملية السلام".

وقال هانت في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" الأمريكية: "موقفنا قديم بشأن هذا الأمر، وهو أننا سنكون مستعدين للاعتراف بدولة فلسطين في الوقت الذي يساعد فيه ذلك، عملية السلام بشكل كبير"، بحسب وكالة "الأناضول".

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في مؤتمر صحفي دوري في برلين: "لا تزال دولة فلسطينية مستقلة هدفًا راسخًا للسياسة الخارجية الألمانية"، مضيفًا أن تحقيق هذا الهدف يجب أن يكون من خلال الحوار، بحسب "رويترز".

وصباح الأربعاء، أعلنت أيرلندا والنرويج وإسبانيا بشكل متزامن اعترافها الرسمي بدولة فلسطين المستقلة والذي يدخل حيّز التنفيذ في الـ28 من مايو (أيار) الجاري.