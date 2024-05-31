البرلمان السلوفيني يحدد موعد التصويت على الاعتراف بدولة فلسطين

يصوت البرلمان السلوفيني الثلاثاء المقبل، على الاعتراف رسميًّا بدولة فلسطين بعدما أقدمت إسبانيا وأيرلندا والنرويج على هذه الخطوة، بحسب ما أعلنت رئيسة البرلمان أورسكا كلاكوكار زوبانكيتش.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي، أنه "من المقرر عقد الجلسة الثلاثاء اعتبارا من الساعة 16,00 (14,00 ت غ)".

وكانت الحكومة أحالت المرسوم في وقت سابق ليوافق عليه البرلمان، الأمر الذي يشكل تسريعا للآلية التي كان يفترض إنهاؤها بحلول منتصف يونيو/حزيران، بحسب وكالة "فرانس برس".

والموافقة على المرسوم تتطلب غالبية بسيطة، علما أن ائتلاف اليسار الوسط الحاكم يتمتع بـ51 مقعدا من أصل 90 في البرلمان.