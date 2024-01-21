جنرال إسرائيلي سابق يلمح لحتمية إعلان الفشل في غزة

ألمح جنرال إسرائيلي سابق لحتمية إعلان الفشل في غزة والذهاب لاتفاق مع حماس، محذرا من أضرار فادحة ستنجم في حال عدم الوصول إلى اتفاق مع الحركة، معتبرا أنه بات من الصعب الحديث عن تدمير القوة العسكرية لها.

ونقلت قناة "الأخبار 12" العبرية، السبت، عن يتسحاق بريك (لواء متقاعد)، وأحد الذين عارضوا الحرب البرية، أنه "يُحظر على الجيش، الذي ما زال يعمل بجنوب القطاع، السقوط في الفخ، فدخول رفح سيعني قتلى بشكل جماعي".