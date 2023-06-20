ولي عهد الكويت يطالب "مجلس الأمة" بمنح الحكومة مهلة كافية لتحقيق إنجازات

وقال ولي العهد: "نؤكد أنه لم يعد هناك مجال لهدر الجهد والوقت والإمكانات في صراعات وتصفية حسابات وافتعال أزمات وممارسات غير مسؤولة باتت محل استياء وإننا لن نسمحَ بأن تضلَّ الرؤيةُ وتختلِطَ الأمور".

وأضاف: "نوجّه أعضاء مجلس الأمة نحو تفعيل التعاون البنّاء مع الحكومة لإزالة كل أسباب الاحتقان التي تعرقل تكامل الجهود وانسجامها".

ووجَّه رسالة لأعضاء المجلس قائلًا: "راعوا في تقديم مقترحاتكم العدالة الاجتماعية، وأنْ تعود بعد إقرارها بالنفع على أبناء الوطن.. مقترحات تحافظ على ثروات الوطن وتكون ذات نتائج إيجابية بنظرة مستقبلية".