قيادي فلسطيني: السلطة أعدت برنامجا لغزة في اليوم التالي للحرب

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إن السلطة الفلسطينية أعدت برنامجًا لقطاع غزة في اليوم التالي لتوقف الحرب الإسرائيلية، يتعلق بإدارة عملية إعادة الإعمار وإغاثة أهالي القطاع.

وأضاف العالول لـ"إرم نيوز"، أنه تم "تشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراط تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بسبب الحرب إلى جانب التغول الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، وسندعمها بكل ما لدينا من أجل مواجهة هذه التحديات والخروج بشعبنا إلى بر الأمان من التربص الإسرائيلي".

وأردف أن "السلطة الفلسطينية لم تتخلَّ يومًا عن قطاع غزة حتى بعد الإنقلاب الذي قامت به حركة حماس في عام 2007، واستمرت السلطة برعاية شؤون المصالح الإنسانية لشعبنا في كل ما يتعلق بأمور الصحة والتعليم والمياه والكهرباء ورواتب عشرات الآلاف من الموظفين الذين منعتهم حماس من العمل".