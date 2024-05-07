الدوحة: وفد قطري يزور القاهرة لاستكمال المفاوضات وردّ حماس "إيجابي"

قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، إن "حركة حماس أرسلت يوم الإثنين للوسطاء رداً على مقترحاتهم التي طرحوها على إسرائيل والحركة بشأن الهدنة".

ولفت الأنصاري إلى أن الرد المقدم من حركة حماس على مقترح الوسطاء "يمكن أن يوصف بالإيجابي".

وأضاف أن "الوفد القطري سيتوجه صباح الثلاثاء إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين عبر الوسطاء".

وأعرب عن "أمل قطر في أن تتوج الجولة بالتوصل إلى اتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع".