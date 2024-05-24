بوريل: الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس هدية لحماس

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يوم الجمعة، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس هدية لحركة حماس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بوريل قوله إن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس هدية لحماس، بل على العكس تمامًا.. السلطة الفلسطينية ليست حماس، بل على العكس من ذلك فهما على خلاف عميق".