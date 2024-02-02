استنفار في زرعيت وقصف إسرائيلي على جنوب لبنان
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة زرعيت في الجليل الغربي، قرب الحدود مع لبنان.
وكانت عمليات ميليشيا حزب الله اقتصرت في الساعات الماضية على استهداف 3 مناطق فيها مواقع إسرائيلية، هي الرادار والسماقة والرمتا.
ومن جهته، شن الطيران الإسرائيلي غارة، مساء الخميس، على منطقة الشقيف بين كفرشوبا وحلتا في أقصى القطاع الشرقي من جنوب لبنان .
ونفذ الطيران الإسرائيلي غارة على محل تجاري عند مثلث الجبين طيرحرفا، كان قد استهدفه قبل أيام.
وترافقت الغارات مع قصف بالقذائف الفوسفورية على بلدة الضهيرة في القطاع الغربي، وتعرضت عدد من بلدات هذا القطاع لقصف مدفعي تركز على أطراف يارين وعلما الشعب ومجدل زون.
وفي القطاع الشرقي، أصيب رئيس بلدية الوزاني بالرصاص، بينما كان يرعى الماشية بالمواقع الإسرائيلية المقابلة.
وطال القصف الإسرائيلي مزرعة بسطرة في مرتفعات كفرشوبا.
وأطلقت دبابة ميركافا إسرائيلية متمركزة في وادي هونين القذائف باتجاه بلدة مركبا، بالترافق مع نيران رشاشة باتجاه المنازل.