استنفار في زرعيت وقصف إسرائيلي على جنوب لبنان‎

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة زرعيت في الجليل الغربي، قرب الحدود مع لبنان.

وكانت عمليات ميليشيا حزب الله اقتصرت في الساعات الماضية على استهداف 3 مناطق فيها مواقع إسرائيلية، هي الرادار والسماقة والرمتا.

ومن جهته، شن الطيران الإسرائيلي غارة، مساء الخميس، على منطقة الشقيف بين كفرشوبا وحلتا في أقصى القطاع الشرقي من جنوب لبنان .

ونفذ الطيران الإسرائيلي غارة على محل تجاري عند مثلث الجبين طيرحرفا، كان قد استهدفه قبل أيام.