جعجع يفجر "مفاجأة" بشأن الاستحقاق الرئاسي

فجَّر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مفاجأة بشأن الملف الرئاسي في محاولة جديدة لتجاوز الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر في لبنان.

وقال سمير جعجع في مقابلة مع صحيفة "l'orient le jour" اللبنانية: "إننا منفتحون على مناقشة طرح المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان (الخيار الثالث) في الملف الرئاسي.

وأضاف أن المشكلة تكمن في أن محور الممانعة بقيادة حزب الله يرفض "المرشح الثالث" ويعطّل إجراء الانتخابات الرئاسيّة.

وأكد جعجع أن الاستحقاق الرئاسي وصل إلى طريق مسدود لأنه من جهة، يريد حزب الله وحلفاؤه فرض مرشحهم علينا، ومن جهة أخرى هناك ما يقارب20 نائبًا ما زالوا مترددين. أما نحن فنشكل كتلة تضم نحو 40 نائبًا. لكن هذا الرقم لا يكفي لانتخاب رئيس.

وأشار جعجع إلى أن جبران باسيل لا يريد رؤية قائد الجيش منتخبًا، ليس لأسباب مبدئية، بل لأسباب مرتبطة بتمسكه بالسلطة. أما نحن فليس لدينا فيتو على قائد الجيش لكننا سنبدي رأينا حين يحين الوقت باعتبار أن قرارًا كهذا يتطلب دراسة متأنية ومشاورات واسعة النطاق، لأننا نجهل رؤيته الاقتصادية والسياسية للبلاد، حتى أنني لا أعرف العماد جوزف عون.

وأوضح جعجع أنه ليس من المؤكد أن يتم التوصل إلى تفاهم بين السيد باسيل وحزب الله لتسهيل انتخاب سليمان فرنجية. إضافة إلى ذلك، لم يدع نبيه بري إلى حوار بل إلى مسرحية، متسائلا "عن أي حوار نتحدث وقد أوضح الثنائي الشيعي للقطريين والفرنسيين واللبنانيين أن ليس لديه خطة بديلة؟ من هنا يعلم الجميع أن الحوار لن يؤدي إلى شيء، إنما يريدون جرّنا إليه ليقولوا إن جميع الأطراف الرئيسة اجتمعت معًا، لكنها لم تتمكن من الاتفاق، من هنا تمت عرقلة الاستحقاق والهدف في الأساس تبرئة الممانعة من هذا الاتهام.

وفي هذا السياق أريد أن أوجّه رسالة إلى الرئيس بري: "أنتم ملتزمون بالذهاب إلى الجلسة الانتخابية مهما كانت نتيجة الحوار، دعوتك إلى الحوار فشلت. اذهب إذن إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للبلاد".

على صعيد آخر، شدّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على أن اللاجئين السوريين في لبنان لم يعودوا مجرد أشخاص فارين من الحرب في بلدهم الأصلي، بل نحن اليوم أمام ظاهرة الوجود السوري غير الشرعي في لبنان.