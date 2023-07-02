السودان.. تحذيرات من تفشي الحصبة بين النازحين وتزايد العنف الجنسي ضد النساء

وأفاد شهود عيان بشنّ عناصر الدعم السريع هجوما على مقر لقوات الاحتياطي المركزي بوسط أم درمان، فيما قال آخرون إنهم شاهدوا أعدادا من عربات قوات الدعم السريع تتجه نحو منطقة الشجرة، التي تقع فيها قيادة سلاح المدرعات"، جنوب الخرطوم.

ولجأ أكثر من 600 ألف شخص من النازحين إلى دول مجاورة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، وخصوصا إلى مصر شمالا تشاد غربا، حيث استقبلت تشاد الحدودية مع دارفور آلاف الفارين من الإقليم الذي توازي مساحته ربع مساحة السودان.

ومنذُ اندلاع النزاع، شهد إقليم دارفور بعضا من أسوأ أعمال العنف التي ترافقت مع انتهاكات انسانية وجنسية، اضافة إلى جرائم قتل على أساس عرقي، وعمليات نهب واسعة النطاق، وفق ما تؤكد منظمات إنسانية وشهود.

الحصبة تنتشر في المخيمات

وحتى قبل اندلاع النزاع الحالي، كان السودان يعد من أكثر دول العالم فقران ويحتاج 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان، لمساعدة إنسانية وحماية، بحسب الأمم المتحدة.

ولجأ مئات الآلاف من النازحين داخل البلاد إلى مناطق بقيت في منأى عن المعارك، لكنها تعاني كغيرها من صعوبة في توفير الخدمات الأساسية.

وحذّرت منظمة أطباء بلا حدو ،اليوم الأحد ،من أن ولاية النيل الأبيض، على مسافة نحو 350 كلم جنوب الخرطوم، باتت تستقبل "أعدادا متزايدة" من النازحين.

وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "تستضيف 9 مخيمات مئات آلاف الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال"، محذّرة من أن "الوضع جرح" في ظل الاشتباه بحالات الحصبة وسوء التغذية لدى الأطفال.

وأشارت إلى أنه حرى معالجة "ما بين 6 و27 من شهر حزيران (يونيو) 223 طفلًا اشتُبه بإصابتهم بالحصبة، وتم إدخال 72 طفلًا وتوفي 13 في عيادتين ندعمهما".

عنف جنسي

أفادت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل الحكومية، يوم أمس السبت، بتسجيل حالات جديدة من العنف الجنسي ضد النساء في الخرطوم ودارفور، خصوصا في مدينة الجنينة مركز ولاية غرب دارفور، مشيرة إلى أن معظم البلاغات والشهادات قُيدت ضد عناصر ينتسبون إلى قوات الدعم السريع.

وسبق للوحدة أن سجّلت 25 اعتداء جنسيا في نيالا عاصمة جنوب دارفور، معربة نع قلقها الشديد إزاء تنامي ظاهرة الاستهداف العرقي للنساء والفتيات".