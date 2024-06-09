بريطانيا تدحض مزاعم الحوثيين بشأن استهداف المدمرة "دايموند"
علقت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، على إعلان ميليشيات الحوثي في اليمن استهداف مدمرة بريطانية في البحر الأحمر.
وقالت الوزارة إن تأكيدات ميليشيا اليمنية حول الاستهداف "خاطئة"، حسبما أوردته "رويترز".
وكان الحوثيون قالوا إنهم هاجموا المدمرة البريطانية "دايموند" في البحر الأحمر بصواريخ باليستية.
وأضافت الميليشيات في بيان أن الإصابة كانت "دقيقة" دون أن توضح إن كانت تسببت في أضرار.
وقالت إن الضربات أصابت سفينتين تابعتين للمدمرة البريطانية هما (نورديرني) و(تافيشي) وإنها أدت "إلى نشوب حريق" في السفينة الأولى.
ويشن الحوثيون، الذين يسيطرون على المناطق السكانية الرئيسة في اليمن، هجمات على السفن المبحرة قبالة سواحل البلاد، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة.
وأدت هجمات الحوثيين إلى تعطيل حركة الشحن العالمية مما أجبر شركات على تغيير مسار سفنها واتخاذ طريق أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية.
كما تسببت الهجمات في إثارة مخاوف من اتساع رقعة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة "حماس"، وزعزعة استقرار الشرق الأوسط.
وتنفذ الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين ردًا على الهجمات على السفن.