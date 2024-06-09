بريطانيا تدحض مزاعم الحوثيين بشأن استهداف المدمرة "دايموند"

علقت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، على إعلان ميليشيات الحوثي في اليمن استهداف مدمرة بريطانية في البحر الأحمر.

وقالت الوزارة إن تأكيدات ميليشيا اليمنية حول الاستهداف "خاطئة"، حسبما أوردته "رويترز".

وكان الحوثيون قالوا إنهم هاجموا المدمرة البريطانية "دايموند" في البحر الأحمر بصواريخ باليستية.

وأضافت الميليشيات في بيان أن الإصابة كانت "دقيقة" دون أن توضح إن كانت تسببت في أضرار.