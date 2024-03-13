الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينييْن داخل مستشفى جنين الحكومي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء، بأن قوات من الجيش الإسرائيلي قتلت شابين فلسطينيين داخل حرم مستشفى جنين الحكومي.

وقالت الوكالة: "تقدمت قوة عسكرية اسرائيلية باتجاه مستشفى خليل سليمان الحكومي، وفتحت النار بصورة مباشرة صوب مجموعة من المواطنين كانت تقف أمام قسم الطوارئ بالمستشفى".

وأسفر ذلك، حسب الوكالة، عن "إصابة عدد منهم بجروح، وأعلن عن استشهاد اثنين من بينهم لاحقاً متأثرين بجروحهما"، لافتة إلى أن من بين الإصابات إصابة خطيرة في الرأس.

وكانت قوات إسرائيلية قد اقتحمت جنين من عدة مناطق بواسطة عشرات الآليات العسكرية والجرافات، يساندها تحليق للطائرات المسيرة ووحدات خاصة مستعربة، بحسب الوكالة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات إسرائيلية اقتحمت المدينة ومخيمها من جهة بلدة برقين غرب المدينة، وفي أطراف المخيم، بينما شرعت جرافات الاحتلال بعملية تدمير في حي السكة، وفي حي الزهراء في المدينة، وداخل مخيم جنين.