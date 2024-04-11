اليمن.. غارات جوية تستهدف مواقع حوثية في الحديدة

نفذت المقاتلات الأمريكية والبريطانية، عددًا من الغارات الجوية، استهدفت معاقل عسكرية مستحدثة، تتبع لميليشيا الحوثي، في محافظة الحديدة شمالي غرب اليمن.

وأكدت مصادر عسكرية لـ"إرم نيوز"، أن "الغارات الجوية، استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحوثيين، توجد في مطار الحديدة ومحيطه وسط المحافظة، بالإضافة إلى غارات أخرى استهدفت مواقع في محيط ميناء الصليف، في منطقة الجبانة شمالي غرب الحديدة".

وأشارت المصادر إلى أن "ميليشيا الحوثي، استحدثت مؤخرًا في المواقع المستهدفة، - والتي تعد مدنية - مخازن أسلحة، تحوي منصات إطلاق للطائرات، وقطع صواريخ إستراتيجية، بالإضافة إلى قطع غيار أسلحة متنوعة".

وتناقلت الوسائل الإعلامية الرسمية التابعة للحوثيين، أنباءً تتحدث عن استهداف جوي تعرضت له مواقعها في محافظة الحديدة.

وجاءت الغارات الجوية، عقب أقل من ساعتين من نشر ناطق الحوثيين العسكري، بيانًا صحفيًا، أفاد من خلاله تنفيذ طيرانهم المسيّر، صباح اليوم، 4 هجمات عسكرية، استهدفت 4 سفن مختلفة، اثنتان منها تتبعان واثنتان لإسرائيل، في خليج عدن، بحسب قوله.