أمريكا تدعم قرارا يقضي بوقف فوري لإطلاق للنار في غزة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، دعمها لمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي "بوقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن"، وفقا لوكالة "رويترز".

ويعكس التعديل الثالث للنصّ الذي اقترحته واشنطن لأول مرة قبل أسبوعين، التعليقات الحادة التي أدلت بها كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي. وأظهرت الصياغة الأولى لمشروع القرار الأمريكي تأييدها "لوقف مؤقت لإطلاق النار" في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وتريد الولايات المتحدة أن يكون أي دعم من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار مرتبطًا بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة.

وهاجمت حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا للإحصاء الإسرائيلي.

وعارضت واشنطن في السابق استخدم كلمة وقف إطلاق النار.