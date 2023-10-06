كيف تم استهداف الكلية الحربية في حمص رغم التحصينات الأمنية؟

تثور تساؤلات عدة حول الهجوم الدموي الذي استهدف الكلية الحربية في مدينة حمص السورية، وخلف مئات القتلى والمصابين، حين كان وزير الدفاع وكافة قيادات الوزارة بين الحضور.

واستهدفت 4 طائرات مسيرة، يوم الخميس، حفل تخريج دفعة من منتسبي الكلية العسكرية بحمص، ثالث أكبر مدن سوريا؛ الأمر الذي أدى إلى سقوط نحو 400 قتيل وجريح، بين مدنيين وعسكريين.

وتساءل رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان: "كيف تمكن من نفذ هذه العملية من الوصول بهذه السهولة إلى تلك المنطقة المحمية بالرادارات ومنظومات الدفاع الجوي؟..، مشككًا بأن تكون "المسيرات وحدها التي تستطيع قتل هذا العدد".

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الدموي، لكن الحكومة السورية أنحت عبر التلفزيون الرسمي باللائمة فيه على جماعات وصفتها بـ "الإرهابية" من دون تحديد منظمة أو جماعة بعينها.