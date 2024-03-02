بـ3 طائرات.. أمريكا تنفذ أول عملية إسقاط جوي للمساعدات على غزة

قال مسؤولان أمريكيان، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة نفَّذت أول عملية إسقاط جوي للمساعدات على غزة بثلاث طائرات سي-130.

وأضاف المسؤولان اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما أن الإسقاط الجوي تم باستخدام 3 طائرات سي-130، وفق وكالة رويترز.

وقال أحدهما إنه تم إسقاط أكثر من 35 ألف وجبة.

جاء ذلك بعد أن أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستبدأ المشاركة في عمليات إلقاء المساعدات الإنسانية من الجو لسكان قطاع غزة في ظل الأوضاع الكارثية التي يواجهونها مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس.