بـ3 طائرات.. أمريكا تنفذ أول عملية إسقاط جوي للمساعدات على غزة
قال مسؤولان أمريكيان، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة نفَّذت أول عملية إسقاط جوي للمساعدات على غزة بثلاث طائرات سي-130.
وأضاف المسؤولان اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما أن الإسقاط الجوي تم باستخدام 3 طائرات سي-130، وفق وكالة رويترز.
وقال أحدهما إنه تم إسقاط أكثر من 35 ألف وجبة.
جاء ذلك بعد أن أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستبدأ المشاركة في عمليات إلقاء المساعدات الإنسانية من الجو لسكان قطاع غزة في ظل الأوضاع الكارثية التي يواجهونها مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بايدن قوله للصحافيين في البيت الأبيض: "سننضم إلى أصدقائنا في توفير المساعدات الملقاة من الجو".
وتسعى الولايات المتحدة إلى إيجاد سبل لتوفير طعام لسكان غزة في الوقت الذي تقاوم فيه إسرائيل مساعي واشنطن لتوصيل مزيد من المساعدات، وينفد فيه صبر العالم انتظارًا لثمار جهود الوساطة الأمريكية من أجل إحلال هدنة.
ويواجه أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة المحاصر شبح مجاعة يلوح في الأفق، مع استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي.