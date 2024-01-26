خبراء: قرار محكمة العدل تحول مهم نحو وقف الحرب بغزة

أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن القضية المرفوعة من دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لوقف الحرب على غزة، والذي يقضي بإلزام إسرائيل لقواتها العسكرية بعدم ارتكاب أي من جرائم الحرب والقتل العمد، واتخاذ تدابير فورية بنفاد المساعدات الإنسانية لغزة. وامتنعت عن إصدار أمر صريح بوقف إطلاق النار.

وبالرغم من عدم المطالبة الرسمية من قبل المحكمة الدولية لإسرائيل بوقف الحرب؛ إلا أن قرارها أثار التساؤلات حول إمكانية نجاح المسار القانوني في وقف الحرب، خاصة مع تعثر جهود الوسطاء، إلى جانب تساؤلات حول خيارات إسرائيل في التعامل مع قرار المحكمة.

تدابير مؤقتة

ويرى الخبير في القانون الدولي، رائد بدوية، أن "القرار الصادر عن قرار محكمة العدل الدولية ملزم لإسرائيل ومؤسساتها الأمنية والعسكرية"، مؤكداً أن المحكمة تواجه صعوبة في المطالبة الصريحة بوقف الحرب.

وأوضح بدوية، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "وبموجب القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، فإن القرار الصادر عن المحكمة يأتي في إطار التدابير المؤقتة"، لافتاً إلى أن القضية تحتاج لسنوات من أجل البت فيها.

وأضاف: "اتهام إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية سيتم مناقشته في محكمة العدل الدولية لسنوات"، لافتاً إلى أن الأهم في الوقت الحالي وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية بغزة، والسماح بعودة النازحين، وتدفق المساعدات للقطاع.