نداء أممي لجمع 2.8 مليار دولار لصالح غزة والضفة

أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية أن المنظمة الأممية ستوجه، الأربعاء، نداءً لجمع 2.8 مليار دولار بهدف مساعدة السكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية خلال 2024، وفقًا لـ"فرانس بريس".

وقال أندريا دي دومينيكو خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو: "بالتأكيد، 90 % من المبلغ مخصص لغزة"، موضحًا أن الخطة الإنسانية، للعام 2024، قُدِّرت بداية بأربعة مليارات دولار، لكنها خُفّضت إلى 2,8 مليار دولار بسبب صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية.

وبعد بضعة أيام من هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وبدء الرد الإسرائيلي الانتقامي في قطاع غزة، وجهت الأمم المتحدة نداءً عاجلاً أول لجمع 294 مليون دولار.

وتم تعديل النداء، بداية تشرين الثاني/نوفمبر، ليرفع المبلغ إلى 1,2 مليار دولار بهدف تلبية الحاجات الأكثر إلحاحًا لنحو 2,7 مليون شخص في الأراضي الفلسطينية (2,2 مليون في غزة و500 ألف في الضفة الغربية)، وذلك للفترة الممتدة حتى نهاية 2023.