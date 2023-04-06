إسرائيل تؤكد إطلاق 34 صاروخًا نحوها من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أن ما لا يقل عن 34 صاروخاً أطلقت، اليوم الخميس، من لبنان باتّجاه إسرائيل.

وأوضح أن 25 صاروخاً تم اعتراضها من جانب الدفاعات الجوية، و 5 على الأقلّ سقطت داخل إسرائيل.

وأكد الجيش في بيان، أنّ "الأمكنة التي سقطت فيها الصواريخ الأربعة المتبقّية لا تزال قيد الفحص".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن 3 مصادر أمنية قولها إن الفصائل الفلسطينية المتمركزة في لبنان، وليس جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران، تقف وراء هجمات صاروخية وقعت بعد ظهر اليوم الخميس عبر الحدود مع إسرائيل.

وحزب الله يسيطر على الأمن في جنوب لبنان، حيث توجد عدة مخيمات تستضيف لاجئين فلسطينيين وفصائل مسلحة.

بالتوازي مع ذلك، قال مسؤول دفاعي إن الجيش الإسرائيلي لا يزال يقيم الوضع بعد الضربات الصاروخية الآتية من لبنان، اليوم الخميس، لكنه يعمل على افتراض أن فصائل فلسطينية مسؤولة عن الهجمات.