ما أسلحة "الجهاد الإسلامي" ضد "السهم الواقي"؟

كشف تقرير إسرائيلي، الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن الترسانة العسكرية التي تملكها حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، والتي شن الجيش الإسرائيلي ضدها عملية أدت لاغتيال ثلاثة من أبرز قادتها العسكريين.

ووفقا لتقرير أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإنه ورغم أن حماس بنت ترسانة أسلحة على مر السنين، إلا أن "الجهاد" تواصل بناء ترسانة أسلحة ثقيلة أيضاً.

ووفق الصحيفة العبرية، فإن ترسانة "الجهاد" هدف عملية السهم الواقي الإسرائيلية الجديدة، التي بدأتها في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، ليست كبيرة مثل ترسانة صواريخ حماس أو مخزون حزب الله اللبناني الهائل، إلا أن لديها حزمة من الأسلحة والصواريخ.