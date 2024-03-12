الأمن الأردني يعثر على أجزاء من طائرة مسيّرة في محافظة إربد

كشف الأمن العام الأردني، فجر الثلاثاء، عن فتح تحقيق بعد العثور على أجزاء من حطام طائرة مسيّرة في محافظة إربد، وذلك عقب سماع صوت انفجار في المحافظة.

وقال متحدث باسم الأمن العام إن "الفرق المختصة لمعالجة المتفجرات في القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي والأمن العام عثرت على أجزاء طائرة مسيّرة في منطقة خالية من السكان".

وأوضح أن العثور على حطام الطائرة المسيّرة كان "في نطاق المنطقة التي ورد البلاغ حول سماع صوت الانفجار مساء أمس الإثنين بمحافظة إربد دون أن تتسبب بأية أضرار تذكر".