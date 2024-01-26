استدعاء قضائي ثان للصحفي التونسي زياد الهاني
أعلن الصحفي التونسي زياد الهاني، صدور أمر استدعاء بحقه للمثول أمام القضاء، للمرة الثانية خلال الشهر الحالي.
وقال الهاني عبر "فيسبوك": "وجدت في انتظاري استدعاء للمثول يوم الثلاثاء المقبل أمام مكتب التحقيق 12 بقطب الإرهاب".
ونشر الصحفي التونسي، نسخة عن كتاب الاستدعاء المتضمن موعد التحقيق معه، ويصفه بـ"المتهم".
وكان القضاء التونسي أصدر في الأول من كانون الثاني/يناير مذكرة توقيف بحق الهاني (59 عامًا)، بعدما انتقد وزيرة التجارة كلثوم بن رجب في برنامج إذاعي له.
ووُجّهت إليه تهمة "تعمّد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات"، حسبما أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين، التي نددت بالقرار واعتبرته "انحرافًا خطرًا، في محاولة يائسة لإخراس صوت ناقد".
وفي العاشر من الشهر الحالي، أطلقت السلطات التونسية سراح الهاني، بعد صدور حكم بحقه يقضي بسجنه 6 أشهر مع وقف التنفيذ، بحسب محاميه جمال الهمامي.
وتكرر اعتقال الهاني في السنوات الأخيرة، بسبب انتقاد مسؤولين حكوميين أو مواد قانونية.