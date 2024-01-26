استدعاء قضائي ثان للصحفي التونسي زياد الهاني

وكان القضاء التونسي أصدر في الأول من كانون الثاني/يناير مذكرة توقيف بحق الهاني (59 عامًا)، بعدما انتقد وزيرة التجارة كلثوم بن رجب في برنامج إذاعي له.

ووُجّهت إليه تهمة "تعمّد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات"، حسبما أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين، التي نددت بالقرار واعتبرته "انحرافًا خطرًا، في محاولة يائسة لإخراس صوت ناقد".