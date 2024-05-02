"إخفاء وثائق مهمة" يفجر صداما في إسرائيل بشأن إخفاقات 7 أكتوبر

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن حالة من الصدام في أوساط السلطات الإسرائيلية بسبب اتهامات بـ "إخفاء وثائق مهمة" عن مراقب الدولة بشأن التحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر.

ووفق تقارير لهيئة البث الإسرائيلية وموقع "واللا"، اليوم الخميس، فقد اكتشف مراقب الدولة الإسرائيلي ماتانياهو إنغلمان، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي لم يسلماه وثائق مهمة تخدم التحقيقات.

ومن بين هذه الوثائق ما يتعلق بمحاضر القرارات المتخذة داخل الحكومة خلال السنوات الماضية بشأن تسليم أموال لحركة حماس.

وتحمل وثائق أخرى أخفاها مكتب نتنياهو خلاصات الاجتماعات التي عقدها المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي "الكابينت" خلال الشهور الأخيرة.

وأرسل مكتب إنغلمان خطابًا إلى رئيس الوزراء أبلغه فيه أنه بعد مرور أكثر من 6 أشهر على ما وصفها بـ "المذبحة" فإن أطقم العمل في مكتب مراقب الدولة لم تجد التعاون الكامل المطلوب من مكتب رئيس الوزراء ومن "الكابينت" السياسي الأمني.

وأخبره أيضًا أن موقف مكتب نتنياهو يخالف القانون ولا يتفق مع تطلعات الجمهور الإسرائيلي. وهو الأمر ذاته الذي ورد في خطاب المراقب إلى رئيس الأركان.