من التعليم إلى البلديات.. إسرائيل تدمر القطاعات الحيوية في غزة

تعرضت مناحي الحياة كافة في قطاع غزة إلى دمار كبير، وذلك مع قرب دخول الحرب الإسرائيلية على القطاع شهرها التاسع، ومع استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في حصد الأرواح، وتدمير مئات آلاف الوحدات السكنية، وقد كان هناك تدمير ممنهج لقطاع التعليم، إذ جرى تدمير وتجريف أكثر من 10 جامعات فلسطينية بشكلٍ كامل، إلى جانب تضرر مئات المدارس.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد أخرجت اسرائيل عشرات المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة تمامًا، إما بالقصف والتدمير والاقتحام، أو بإيقاف وصول الوقود والمستلزمات الطبية اللازمة لتشغيل هذه المراكز.

أما على صعيد البلديات المسؤولة عن توفير الخدمات للمواطنين الفلسطينيين، فقد جرى إنهاكها بالحصار والقصف المتعمد، وتدمير البنى التحتية، إضافة إلى استهداف طواقمها ومنعهم من القيام بواجباتهم.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم بغزة أحمد النجار، إن "الاحتلال الإسرائيلي تعمّد تدمير المسيرة التعليمية لطلاب فطاع غزة، عبر استهداف الجامعات والمدارس وتدميرها بشكل كامل، إما بسبب القصف والهدم، أو الحرق الكامل لأي مؤسسة تعليمية تطالها أقدامهم".

وأضاف النجار لـ"إرم نيوز"، "لقد حرمت آلة الحرب الإسرائيلية قرابة مليون طالب وطالبة في مراحل مختلفة من حقهم في التعليم المدرسي أو الجامعي، بعد أن أوقفت حياتهم لعام دراسي كامل، لم يتسنَ لهم التواجد فيه على مقاعد الدراسة".

وتابع: "لا يمكن وصف حجم الكارثة الإنسانية التي سيعيشها القطاع التعليمي والأجيال القادمة لأعوام عديدة، لن يتمكنوا خلالها من الحصول على جودة تعليم بالمستوى ذاته الذي كانت عليه قبل الحرب".