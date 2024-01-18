الرئيس السوري يجري تغييرات في مناصب حساسة

أجرى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، تغييرات في مناصب حساسة في الدولة، بحسب ما كشف عنه مصدر أمني تحدث لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال المصدر الأمني إن التغييرات شملت تشمل تعيين اللواء كفاح ملحم، رئيس مكتب الأمن الوطني خلفاً لعلي مملوك، الذي تم إدخاله للمستشفى بسبب وعكة صحية.

وأضاف المصدر: "وردت أنباء غير مؤكدة عن تعيين مملوك مستشاراً للرئيس السوري بشار الأسد، كما تم تعيين نائبه اللواء كمال حسن رئيساً لشعبة الاستخبارات العسكرية خلفاً للواء ملحم".

ولم يوضح المصدر ما إذا كانت التعيينات الجديدة جاءت بعد إصابة مملوك بوعكة صحية.

ويعتبر مملوك الشخصية الثانية في سوريا بعد الرئيس السوري بشار الأسد، كونه يدير الملفات الأكثر تعقيداً على المستوى الأمني في البلاد.