"إعلان نيروبي".. فرصة للسلام تصطدم بأطماع البرهان

من جانبه رأى الخبير في قضايا التنمية والحكم والإدارة، نجم الدين دريسة، أن إعلان "نيروبي" هو اختراق جديد لصالح السلام في الوقت ذاته الذي ظلت فيه قيادات الجيش "المختطف" تمضي في تجاه إضرام نيران الحرب رغم الهزائم المتلاحقة التي منيت بها في كل المحاور.

وأضاف دريسة لـ"إرم نيوز" أن تصريحاتهم تظهر بوضوح أنهم مستعدون للمضي بعيدًا في هذه الحرب التي سمّوها "حرب الكرامة المقدسة" وغيرها من الأسماء التي تحمل دلالات ربما لا تستجيب لنداءات التفاوض لوقفها وتحقيق السلام على غرار الخطاب والنهج الذي يدعو إليه قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو على عكس قائد الجيش "البرهان" الراضخ لقيادات جماعة "الإخوان".

وتابع: "الإعلان خطوة في تجاه البحث عن حلول للأزمة السياسية، خاصة أن أحد أطراف التوقيع هو رئيس لتنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية "تقدم"، والذي وقع بدوره اتفاقًا مع قائد قوات الدعم السريع، في تجاه إنهاء الحرب".

وأردف: "هذا الموقف يؤكد أن قوات الدعم السريع ظلت تعمل لوقف الحرب وعلى أهبة الاستعداد للعودة للمفاوضات لوقف العدائيات وتجسير الطريق نحو العملية السياسية".